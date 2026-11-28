El legado solidario de una de las figuras más queridas del deporte nacional continúa latiendo con fuerza en la Zona Oeste. Este viernes 27 de noviembre, familiares, amigos y vecinos de Jorge "Roña" Castro abrieron las puertas de un nuevo comedor comunitario en la localidad de Castelar, con el objetivo de mantener viva la labor social que el ex boxeador llevó adelante durante gran parte de su vida.





La inauguración tuvo lugar en Fray Bottaro 3453. Desde las 9:00 de la mañana, quienes impulsaron este proyecto comenzaron con la entrega de mercadería no perecedera y alimentos a decenas de familias que se acercaron al lugar, marcando el inicio de una tarea comunitaria que promete sostenerse de forma permanente de ahora en más.





Más allá de su consagración deportiva como campeón mundial de la categoría peso medio y de su lugar de privilegio en la historia del boxeo argentino, el "Roña" fue reconocido a lo largo de los años por su incansable trabajo junto a los sectores más vulnerables. Castro llegó a coordinar y sostener una red de 14 comedores y 9 merenderos, asistiendo diariamente a cientos de chicos y familias en distintas zonas del conurbano.

Su repentino fallecimiento el pasado 14 de octubre, ocurrido mientras se encontraba en el Bingo de Morón, causó un profundo dolor en toda la comunidad del oeste. Sin embargo, su entorno más cercano decidió transformar el luto en acción concreta, asumiendo la responsabilidad de no interrumpir la asistencia social que el ex pugilista lideraba.





Allegados y organizadores coincidieron en que continuar con la ayuda alimentaria es la mejor manera de honrar su memoria y devolver el cariño que la gente siempre le brindó: "La ausencia es un dolor muy grande, pero parte de lo que nos dejó el Roña es continuar este legado. Esta es una de las formas de que siga viviendo", manifestaron.