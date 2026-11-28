A pocas semanas del cierre del ciclo lectivo y en una etapa decisiva para muchos estudiantes que necesitan reforzar contenidos o preparar instancias de recuperación de materias, la solidaridad y el compromiso educativo dicen presente en el municipio. Hace tan solo unas horas, la organización Patria Ituzaingó anunció a través de sus canales oficiales en redes sociales la apertura de un espacio de apoyo escolar completamente gratuito.





La propuesta busca acompañar las trayectorias educativas de niños y niñas del distrito, brindando un entorno para afianzar los conocimientos trabajados durante el año. El espacio de refuerzo escolar está orientado específicamente a estudiantes que cursan tanto el primer ciclo como el segundo ciclo de la escuela primaria. Durante las clases, los alumnos podrán repasar contenidos y preparar exámenes de fin de año.





Los talleres se realizarán los lunes y miércoles de 18:00 a 19:30 horas en Pérez Quintana 1483, esquina Caracas. Desde la organización remarcaron que es requisito realizar una inscripción previa, por lo que las familias interesadas pueden reservar su lugar o realizar consultas comunicándose por teléfono o mensaje al 15-3410-2741.

Asimismo, la iniciativa mantiene abierta una convocatoria solidaria para profesionales de la educación que deseen sumarse al proyecto de forma voluntaria. Aquellos docentes o estudiantes avanzados de carreras afines que quieran donar parte de su tiempo y conocimientos para acompañar a los chicos del barrio pueden contactarse a través del mismo número telefónico.





Desde Patria Ituzaingó destacaron la premisa central que impulsa esta acción comunitaria: "Porque la educación es un derecho y acompañar las trayectorias educativas es construir más oportunidades para todos". Con este nuevo espacio, los vecinos del partido cuentan con un valioso recurso de contención y acompañamiento pedagógico en el tramo final del año escolar.