El Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó la Ordenanza 6803, que dispone la creación de la Mesa Local Intersectorial por la No Violencia. La iniciativa articulará el trabajo del Municipio de Ituzaingó, la Justicia, organismos de la Provincia de Buenos Aires y la Nación, junto a entidades comunitarias, con el objetivo de coordinar la prevención, el abordaje y la salida de las situaciones de violencia por razones de género en el partido.



La norma aprobada detalla los integrantes obligatorios, las metas anuales y las reglas de funcionamiento del nuevo cuerpo de articulación.

Convocatoria, funciones y mecanismos de trabajo

La convocatoria estará a cargo del Departamento Ejecutivo local, mediante la Dirección Ejecutiva del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias de Ituzaingó. Esta área coordinará el espacio con la meta de acordar criterios unificados de intervención y facilitar el acceso a los servicios de atención del distrito.



Cada plenario deberá asentarse en un Libro de Actas formal y la planificación anual establecerá metas, responsables y plazos específicos. Además, las actividades ejecutadas se evaluarán mediante la confección de un informe anual consolidado.

Integración de la Mesa y coordinación regional

El espacio estará compuesto por representantes del Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante, el Departamento Judicial, dependencias provinciales y nacionales con presencia territorial y organizaciones de la sociedad civil. La norma precisa que los representantes de los distintos organismos deberán poseer facultades para tomar decisiones.



También se convocará a quienes integran los dispositivos del Sistema Integrado de Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires (SIPP), como los Dispositivos Territoriales de Protección Integral y los espacios de trabajo orientados a varones que ejercen violencias.

Hoja de Ruta, capacitaciones y reserva de información

La Ordenanza 6803 prevé confeccionar y actualizar el Recursero local y la Hoja de Ruta, además de elaborar protocolos compartidos para evitar la superposición de tareas entre las instituciones. La propuesta contempla cursos, talleres y campañas de sensibilización sobre los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+.



En materia de protección de datos, el artículo 8° impone la estricta confidencialidad a los participantes. Se remarca que la Mesa ""no tendrá por objeto el abordaje de casos singulares"", debiendo aplicarse resguardos especiales de privacidad en caso de evaluar alguna situación particular para mejorar las intervenciones.