El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, junto a la secretaria de Desarrollo Productivo, Natalia Lazzeri, y el director provincial de Alimentos y Mercados Agroalimentarios, Javier Cernadas, encabezaron el acto de entrega de 203 nuevos carnets de Manipulación Segura de Alimentos a vecinos y vecinas del distrito. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Polideportivo La Torcaza, ubicado en la intersección de Brandsen y Pringles.



Esta capacitación gratuita está dirigida a trabajadores, trabajadoras y microemprendedores ituzainguenses que por su actividad laboral se encuentran en contacto directo con alimentos. El curso es dictado conjuntamente por el Municipio de Ituzaingó y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.



Al finalizar la instrucción, cada uno de los participantes recibe su correspondiente carnet, el cual constituye una documentación obligatoria según las normativas del Código Alimentario Argentino (CAA) para desarrollar tareas vinculadas a este tipo de productos.

Acompañamiento estatal y promoción del empleo local

En este marco, el jefe comunal Pablo Descalzo destacó la importancia del rol del Estado en la formación profesional y el cuidado de la salud comunitaria: ""El Estado tiene la responsabilidad de acompañar, capacitar y brindar herramientas para que los y las vecinas conozcan cómo manipular alimentos y de esta manera cuidar a nuestra comunidad y al empleo"".



Además, el intendente agregó sobre el trabajo sustentable en el municipio: ""Es importante que el programa Huertas Bonaerenses llegue a nuestro distrito ya que promociona la economía familiar, fortalece la soberanía alimentaria y cuida de la salud de los y las ciudadanas"".

Trabajo conjunto y entrega de plantines

Por su parte, el funcionario provincial Javier Cernadas remarcó la continuidad del programa en la comuna: ""Desde la provincia estamos contentos porque ya son miles de vecinos y vecinas de Ituzaingó que, a partir de esta articulación entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y la Municipalidad, reciben la capacitación de forma 100% gratuita"".



Durante la misma jornada celebrada en el Polideportivo La Torcaza, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires entregó plantines hortícolas agroecológicos a distintas instituciones educativas, centros de jubilados y huertas colectivas de la región.



La entrega se concretó en el marco del programa Huerta Urbana Bonaerense, una iniciativa vigente desde 2021 que busca potenciar la producción local de alimentos frescos a partir del desarrollo de huertas familiares y comunitarias.