El rock nacional volverá a retumbar con fuerza en el corazón de la Zona Oeste. En las últimas horas, Las Pastillas del Abuelo confirmó su regreso al distrito en el marco de su gira "Vínculos 2027", desatando una gran expectativa entre sus fanáticos del conurbano bonaerense.





El reencuentro con el público de la zona tendrá lugar el 14 de marzo de 2027 en las instalaciones del Club GEI (Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó). Los organizadores anunciaron que se trata de un show apto para mayores de 18 años y confirmaron que las entradas se pueden adquirir de forma a través del sitio web oficial en Passline en hasta 6 cuotas sin interés para clientes de Banco Provincia y 3 cuotas sin interés con el resto de las tarjetas de crédito.





Nacida en Buenos Aires entre fines de los años 90 y consolidada definitivamente en 2002, Las Pastillas del Abuelo, liderada por Juan "Piti" Fernández junto a Alejandro Mondelo, Santiago Bogisich, Juan Comas, Diego Bozzalla, Fernando Vecchio y Joel Barbeito, se convirtió en una de las formaciones más populares del país.

Su propuesta artística destaca por una fusión que combina la esencia del rock barrial con ritmos de murga, candombe, reggae y canción popular, sumado a letras cargadas de narrativa urbana, poesía y crítica social.





Tras haberse iniciado en el circuito de bares y crecer al calor del boca a boca e internet, la banda trazó un recorrido ascendente respaldado por discos fundamentales como Por Colectora (2005), Crisis (2008), Desafíos (2011), Paradojas (2015) y 2020 (2020), agotando estadios como el Luna Park y el Movistar Arena. En marzo de 2027, esa mística se trasladará al Club GEI, prometiendo una noche inolvidable para la cultura y la música en Ituzaingó.