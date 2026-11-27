Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 del partido de Merlo tuvieron una destacada representación y desempeño en la instancia final de la Olimpiada Argentina de Química, un certamen de carácter nacional desarrollado en la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba, en donde los representantes del distrito consiguieron obtener la medalla de plata tras superar las distintas etapas evaluativas del torneo.



La delegación representativa de Merlo en esta competencia estuvo integrada por los alumnos Joaquín Sánchez, Joaquín Ceja y Jerónimo Gutiérrez. El certamen académico se dividió en una serie de instancias previas que los estudiantes fueron superando progresivamente antes de llegar al evento definitivo en tierras cordobesas. En ese sentido, el alumno Joaquín Sánchez describió el proceso del certamen: ""las Olimpiadas se dividieron en varias fases: primero la colegial, luego la intercolegial, después la zonal y por último la nacional, donde competimos con chicos de todas las provincias aplicando lo que estudiamos en distintas pruebas"".

El subsidio municipal y la puesta en valor de la educación pública

La participación del equipo de estudiantes merlenses en las olimpiadas desarrolladas en Córdoba fue posible gracias a un subsidio económico otorgado por el Gobierno Municipal, el cual permitió costear los pasajes, la estadía y el resto de los gastos del grupo. En relación con este acompañamiento, el profesor Federico Díaz Da Silva brindó su reconocimiento público: ""Quiero agradecer al Municipio porque el viaje se realizó gracias al subsidio que le dio a las familias y a los estudiantes, que pudieron costear el pasaje, la estadía y los gastos allá en Córdoba. Sin ellos, la verdad es que no hubiese podido lograrse"".



Posteriormente, el docente resaltó la trascendencia de la educación del Estado e invitó a más comunidades educativas a sumarse a estas olimpíadas científicas: ""Es muy importante mantener una educación pública gratuita y de calidad para la formación de los estudiantes. Invito a las demás escuelas del municipio y de municipios vecinos a participar en las Olimpíadas de Química"". Asimismo, desde la administración municipal, que encabeza el intendente Gustavo Menéndez, se ratificó el compromiso de acompañar el recorrido formativo de los estudiantes de Merlo y sostener una educación pública y de calidad.