El acceso no autorizado permitió a grupos criminales difundir datos confidenciales y expedientes de importancia institucional en el contexto electoral.



La FIFA confirmó que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial.



Según informó el organismo, los atacantes ingresaron a los archivos mediante la suplantación de la identidad del personal.



"La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales", aseguraron desde el ente a través de un comunicado.



Y añadieron: "Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas".



En ese sentido, en el escrito difundido por agencias de noticias internacionales, la FIFA explicó que "está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes" para investigar lo sucedido.



El grupo que se hace llamar "Handsome Boy Hacking Club" se atribuyó el ataque al publicar capturas de pantalla de supuestos archivos internos de la FIFA. Además, dice haber obtenido acceso a 12 gigabytes de información.



La misma evaluación señaló a la institución como objetivo del ataque, no a personas particulares.



Aun así, el organismo advirtió sobre las posibles consecuencias de la publicación de datos personales y calificó esa práctica como una grave violación de la privacidad.



El episodio sale a la luz en un momento de alta exposición institucional para la conducción de Gianni Infantino, quien preside el organismo desde 2016 y buscará extender su mandato hasta 2031.

El dirigente suizo, considerado el principal favorito para continuar al frente de la entidad, competirá frente al japonés Kozo Tashima y el francés Philippe Diallo en las elecciones presidenciales programadas para el 18 de marzo de 2027.



La iniciativa había generado controversia y cuestionamientos. En ese contexto, la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, accedió esta semana a esos archivos bajo la condición de firmar un acuerdo de confidencialidad.