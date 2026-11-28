La Base Aérea de Morón se prepara para un fin de semana en el que la aviación compartirá protagonismo con la música y la comida. Este sábado 28 y domingo 29 de noviembre, de 10:00 a 18:00hs, el Museo Nacional de Aeronáutica celebrará su 25° aniversario. A la fiesta se suma La West, uno de los festivales más populares de zona oeste, con gastronomía y escenario propio.



Quienes se acerquen podrán recorrer exhibiciones estáticas y ver de cerca parte de la historia de la aviación. Entre los atractivos del festejo, una réplica del avión del Barón Rojo formará parte de la celebración. La programación incluye además charlas temáticas, stands institucionales y food trucks para hacer una pausa sin salir del predio. Habrá también un sorteo especial para quienes compren la moneda del 25° aniversario del museo con los siguientes premios: maquetas del F-16, el C-130 Hércules y el Pulqui I.





El cielo también tendrá su protagonismo en esta fiesta. Según la programación difundida, ambos días habrá paracaidismo a partir de las 12:00hs y por la tarde se podrá disfrutar de un gran despliegue de globos aerostáticos. El sábado 28 de noviembre, el "Escenario West" contará con las presentaciones de DJ Luis Alberto Espíndola, la Banda Militar, Captor, Ex Extremos y DJ Chiri.



Por su parte, el domingo 29 de noviembre se suman a la grilla la Orquesta "Mayor Armando Nalli", Mati DJ y Fridda Rock. A su vez, otra de las novedades artísticas será la presentación, a partir de las 15:30hs, de una banda tributo a Viejas Locas e Intoxicados.





La entrada general cuesta $10.000 pesos y puede pagarse en efectivo o por transferencia con QR. No pagarán el ingreso los menores de 12 años, jubilados, veteranos de guerra ni las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Para ingresar a la Base Aérea es obligatorio presentar el DNI, así que conviene tenerlo a mano antes de dirigirse hacia el lugar.