Este viernes 27 de noviembre a las 11 se realizará un taller sobre cuidados en pacientes con diabetes para los vecinos y las vecinas de Haedo, una propuesta abierta y gratuita para toda la comunidad.





La actividad tiene como objetivo acompañar a quienes conviven con esta condición crónica y sus cuidadores y brindar herramientas prácticas para mejorar su calidad de vida.





Según informaron desde el gobierno local, la jornada de salud tendrá lugar en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Villa Rivadavia, ubicado en Dr. Osvaldo Magnasco al 933, y estará a cargo del equipo interdisciplinario de profesionales del espacio.

Una oportunidad para despejar dudas y acompañar en el día a día

Más allá del diagnóstico médico, convivir con la diabetes requiere adquirir hábitos cotidianos que, en ocasiones, generan dudas tanto en el paciente como en su entorno familiar.





En ese sentido, el tipo de talleres como el que se realizará este fin de semana en el CAPS Villa Rivadavia de Haedo permiten acceder a una orientación profesional cercana, intercambiar experiencias con otros vecinos y aprender a gestionar la enfermedad de forma segura.





Según los profesionales de la salud, aunque no todos los tipos de diabetes pueden ser prevenidos, el cuidado diario de la salud física y la alimentación son pilares fundamentales para un estilo de vida saludable a pesar de la enfermedad.





En el caso de la diabetes tipo 1, esta enfermedad es una condición autoinmune en la que el páncreas deja de producir insulina y que, en la actualidad, no es posible prevenir, por lo que es esencial reforzar el acceso al tratamiento y el diagnóstico temprano.





Sin embargo, la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir o retrasar en gran medida con cambios en los hábitos y el estilo de vida, tales como mantener un peso saludable, sumar el movimiento diario a al rutina, priorizar los alimentos reales y evitar el tabaco.





Para más información sobre la diabetes y sus cuidados, es posible asistir al taller sobre cuidados en pacientes con diabetes que tendrá lugar este viernes 27 de noviembre a las 11 en el CAPS Villa Rivadavia (Magnasco 933, Haedo). La actividad es totalmente gratuita y abierta a la comunidad.