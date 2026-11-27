El Concejo Deliberante de Morón aprobó por unanimidad una medida destinada a brindar alivio a los comercios del centro castigados por las obras de repavimentación sobre la calle 25 de Mayo. La decisión legislativa busca compensar la importante caída de ventas que sufren los comerciantes de la zona tras los cortes de tránsito prolongados y los problemas de accesibilidad generados por las tareas de infraestructura en vísperas de las Fiestas de fin de año.



La medida alcanzará a la traza completa de 25 de Mayo, las calles perpendiculares ubicadas entre Belgrano y 9 de Julio, y el cuadrante delimitado por Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, 9 de Julio y Mitre. Aunque la sanción fue informada de manera unánime, el articulado definitivo del texto normativo aún resta precisar qué esquinas exactas se contemplan, los permisos específicos para la exhibición de mercadería en veredas y la fecha formal de entrada en vigencia.

Del conflicto vial a las protestas en el Palacio Municipal

La intervención en la arteria céntrica comenzó en septiembre y abarca un total de 1.365 metros, comprendidos entre Sarmiento y Hipólito Yrigoyen. Las tareas, que contemplan la reconstrucción de calzada, veredas, rampas accesibles, desagües y obras en 13 intersecciones, cuentan con un plazo oficial de ejecución de 180 días. Este extenso período de seis meses provocó una marcada preocupación entre los dueños de los locales, quienes vieron resentidas sus ventas de cara a la temporada clave de Navidad y Reyes.



Ante las dificultades de circulación y estacionamiento, el 5 de noviembre se formalizó el pedido mediante el expediente 91891/26. El reclamo escaló el 19 de noviembre, cuando comerciantes se concentraron en 25 de Mayo y Almirante Brown y marcharon al Palacio Municipal. Días después, el intendente Lucas Ghi los recibió para evaluar la aceleración de las obras antes de las Fiestas.

Los detalles del proyecto y el trámite de las tasas

En la esfera legislativa, la iniciativa contó con el impulso del bloque Fuerza Patria, que mediante el expediente 92107/26 planteó eximir del pago de la Tasa por Servicios Generales y de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a los inmuebles y comercios ubicados sobre 25 de Mayo, entre Sarmiento y Hipólito Yrigoyen, contemplando todo el ejercicio 2026 y acreditando a cuenta de 2027 los importes cobrados.



Al momento del reporte, la norma sancionada aguarda la publicación formal de sus detalles técnicos y de reglamentación en el Boletín Oficial del Municipio de Morón para determinar la fecha exacta de implementación y las condiciones definitivas requeridas para los locales gastronómicos y comerciales alcanzados en el área céntrica.