Hace algunas semanas se anunció el desembarco en Ituzaingó de "Mi primer track", un taller gratuito de producción de música electrónica diseñado para brindar herramientas iniciales y fomentar la creatividad sonora en la comunidad.





La capacitación se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas: el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, en el horario de 18:00 a 22:00 horas. La sede del encuentro será la Sala Teatral Eva Duarte, ubicada sobre la calle Domingo Olivera 1018.





Una de las principales ventajas de este espacio es su accesibilidad: la actividad es 100% gratuita y abierta a toda la comunidad. Además, desde la organización aclararon que no se requiere experiencia previa ni conocimientos técnicos específicos en música para poder formar parte.





Durante las sesiones se compartirán conceptos clave, metodologías de trabajo y recursos prácticos para que cada participante comience a componer y estructurar sus propios temas. Dado que los cupos son limitados, los interesados deben completar el formulario de inscripción digital a través de la plataforma Google Forms .

La iniciativa forma parte de "Electrónica bonaerense", un programa impulsado por el Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esta política busca impulsar la formación de nuevos productores en todo el territorio provincial, promoviendo espacios donde democratizar el acceso a la producción sonora. Los ejes del programa abarcaran la composición y producción de música electrónica, una aproximación a la interpretación musical desde el rol de DJ, la promoción de material inédito de productorxs y la creación de un espacio provincial de intercambio entre agentes del sector.





En ese marco, "Mi primer track" se consolida como la puerta de entrada ideal para vecinos de Ituzaingó que busquen incorporar sus primeras nociones de producción y dar vida a sus proyectos musicales.