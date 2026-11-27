Este viernes 27 de noviembre de 9 a 14, los vecinos y las vecinas de Morón podrán realizar sus trámites de manera fácil, sencilla y segura en el operativo móvil de ANSES y RENAPER que tendrá lugar en el distrito.





La iniciativa se realizará en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, ubicado en San Martín al 350 y tendrá como finalidad acercar la atención a la comunidad y facilitar la realización de gestiones vinculadas a ambos organismos.

Además de la posibilidad de realizar los trámites sin necesidad de trasladarse lejos, los vecinos y las vecinas de Morón podrán acceder a controles de salud en el mismo espacio.





Durante la jornada, por fuera del operativo de ANSES y RENAPER, habrá un servicio de enfermería gratuito para realizar controles de signos vitales. Entre las prestaciones, se incluirán la medición de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y glucemia.