El servicio urbano de colectivos en Moreno dio un paso decisivo tras la apertura de sobres para las zonas que habían quedado vacantes en el llamado anterior. La Perlita, Azul SATA y Metropol presentaron sus propuestas y se encaminan a asumir la operación de las áreas restantes, sumándose a Transportes Panamericana Ltda., cuya adjudicación para la Zona 1 ya cuenta con aval del Concejo Deliberante. Ll nuevo esquema comenzará a regir en enero y contempla concesiones por diez años en cada región del distrito.



La jornada de apertura de ofertas marca el tramo final de una reorganización profunda del transporte público local. Una vez que el área técnica revise los detalles formales de las presentaciones, el cuerpo deliberativo local deberá completar el trámite institucional para cerrar esta etapa antes del inicio del servicio en el primer mes del año.

Cómo se reparten las cuatro zonas del nuevo mapa

El rediseño del sistema dividió el territorio de Moreno en cuatro zonas operativas, con recorridos y flotas diferenciadas según la demanda y la geografía de cada sector. A la Zona 1 —que abarca Trujui y Paso del Rey con 75 unidades bajo la órbita de Transportes Panamericana Ltda.— se suman ahora las definiciones de las otras tres áreas del partido.



La principal novedad del acto licitatorio fue la presentación de La Perlita, que se perfila para operar la Zona 2. Ese sector comprende Moreno sur, centro y norte, con un despliegue previsto de 117 colectivos distribuidos en 18 recorridos.



En la Zona 3, la propuesta correspondió a Azul Sociedad Anónima de Transportes Automotores (SATA), interesada en cubrir 11 recorridos que conectan La Reja y Francisco Álvarez mediante 51 colectivos. Por su parte, la Zona 4 quedará en manos del grupo La Nueva Metropol, enfocada exclusivamente en Cuartel V con 25 unidades asignadas.

Zona Alcance territorial Empresa oferente / adjudicataria Unidades previstas Recorridos Zona 1 Trujui – Paso del Rey Transportes Panamericana Ltda. 75 Aprobada por el Concejo Deliberante Zona 2 Moreno sur, centro y norte La Perlita 117 18 recorridos Zona 3 La Reja – Francisco Álvarez Azul SATA 51 11 recorridos Zona 4 Cuartel V La Nueva Metropol 25 Servicio exclusivo del sector

Cambios en el pliego y exigencia de unidades cero kilómetro

La llegada de oferentes respondió a modificaciones introducidas por el Gobierno municipal luego de que los dos primeros llamados licitatorios resultaran infructuosos. El primer ajuste consistió en ampliar el esquema de tres a cuatro zonas para ordenar mejor la prestación y facilitar el control operativo.



El segundo cambio relevante apuntó a la estructura de inversión exigida a las compañías. El Municipio eliminó el requisito de aportar fondos para financiar obras públicas y estableció la obligación de incorporar unidades cero kilómetro dentro de los primeros 30 días de vigencia del nuevo sistema.

Cobertura territorial y garantías para los choferes

Desde el punto de vista de la conectividad urbana, la ordenanza proyecta que el nuevo sistema alcanzará al 91% del territorio de Moreno. La ampliación de líneas y unidades busca incorporar a 80 mil vecinas y vecinos a la red de transporte y vincular 125 barrios que hoy enfrentan dificultades de acceso cotidiano.



Para los trabajadores del sector, el pliego conservó cláusulas de resguardo laboral durante todo el tratamiento legislativo. La normativa exige la continuidad laboral obligatoria del personal que actualmente integra la plantilla de La Perlita, resguardando derechos adquiridos frente al cambio de esquema operativo.



El texto aprobado incluye un capítulo específico que obliga a las empresas adjudicatarias a respetar la antigüedad de cada chofer y el arraigo, de modo que ningún trabajador pueda ser trasladado a otro distrito por decisión unilateral de la firma que asuma los recorridos. Además, a partir de un planteo técnico de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA), la ordenanza fija un promedio de 2,83 trabajadores por colectivo como parámetro de dotación para el sistema.

Guía rápida para seguir el cambio de recorridos

Si sos usuario frecuente o trabajás en el sector, podés verificar el impacto del nuevo esquema según tu rutina diaria:



