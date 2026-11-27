En Hurlingham comenzaron los trabajos para la apertura y pavimentación de un nuevo tramo de la calle Juana Manuela Gorriti, a la altura de la localidad de William C. Morris. La obra busca reorganizar el tránsito vehicular y optimizar la conectividad atravesando un predio lindero a la municipalidad para empalmar con la calle Valencia, uniendo en forma directa el Camino del Buen Ayre con la Avenida Gobernador Vergara, en Villa Tesei.

Detalles técnicos y equipamiento urbano

La intervención abarca 950 metros lineales de largo por 7,5 metros de ancho, sumando 6.000 metros cuadrados de calzada de hormigón. El proyecto incluye la creación de veredas, canteros, paradas de colectivos, cámaras de seguridad, luminarias y la reforestación de la zona para conformar un biocorredor junto al edificio municipal y al predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.



Durante el inicio de las tareas de limpieza y nivelación de suelo, el intendente Damián Selci remarcó que el trabajo ""le agrega mucha más conectividad a Morris"". En relación al arbolado, el jefe comunal señaló: ""Había algunos árboles que estaban en muy mal estado y muy viejos. En lugar de eso, ahora vamos a tener un biocorredor con muchas plantas nativas y árboles, que lo van a hacer un lugar más lindo para estar. La obra está acompañada con el financiamiento de la Provincia de Buenos Aires"".

Sistema de par vial para descomprimir el tránsito

La traza permitirá aliviar la circulación sobre la calle Pedro Díaz, arteria neurálgica utilizada habitualmente para realizar el trayecto entre el Camino del Buen Ayre y la Avenida Gobernador Vergara. Al habilitarse Juana Manuela Gorriti, Pedro Díaz quedará en sentido hacia la autopista, mientras que el nuevo corredor Gorriti-Valencia irá hacia la avenida, contando ambas con dos carriles por sentido.



