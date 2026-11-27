El encuentro se desarrollará en el marco del cierre de año del taller de eSports de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). Además, la propuesta trasciende al alumnado, ya que la institución invita a toda la comunidad a particiapar.



Uno de los grandes atractivos llegará a las 14:00hs al aula TA011, de la mano de Franco Vitali. En agosto, el competidor conocido como Vitaldancer se consagró campeón de Phygital Dancing, una disciplina basada en Just Dance, en los Games of the Future 2026 de Astaná (Kazajustán). La historia tiene además un fuerte sello local, ya que Vitali se graduó como Licenciado en Biotecnología en la UNAHUR. Este mismo brindará una charla abierta titulada "Ganar el mundial de Just Dance: El arte de nunca parar de intentarlo".



Por su parte, la competencia comenzará a las 11:00hs con un torneo amistoso de League of Legends en las aulas MA107 y MA108. A la misma hora, el aula MA105 recibirá a los fanáticos de un clásico: Dragon Ball Z "Budokai Tenkaichi 3", en PlayStation 2. Dos horas más tarde, a las 13:00hs, será el turno de Pokémon Champions para Nintendo Switch en el aula MA106. De este modo, la programación combina fenómenos de la escena competitiva con propuestas que pueden despertar la nostalgia de más de un jugador.

La tarde sumará movimiento desde las 15:00hs en el Gimnasio de Expresión Corporal. Allí se disputará un torneo abierto de Just Dance. En simultáneo, el aula MA105 albergará la competencia de Super Smash Bros Ultimate en Nintendo Switch. A las 16:00hs llegará el torneo amistoso de Valorant, que tendrá como escenario las aulas MA107 y MA108.



El programa también propone mirar lo que ocurre más allá de las partidas. A las 12:00hs, en el aula TA011, Germán Beneditto y Matias Orellana ofrecerán la charla “Psicología y alto rendimiento en los eSports”. En esa misma sala, a las 15:00hs, Gabriel “S2K” Villanueva brindará una “Introducción al mundo de los eSports”. Esta última coincidirá con los torneos de Just Dance y Super Smash Bros, por lo que convendrá organizar el recorrido con anticipación.



Las jornadas darán protagonismo, además, a quienes se animan a crear sus propios juegos. Desde las 14:00hs, las aulas MA107 y MA108 recibirán una muestra interactiva de videojuegos desarrollados por estudiantes de la universidad. La UNAHUR ya cuenta en su oferta académica con una Tecnicatura Universitaria en Programación de Videojuegos. En cuanto al taller de eSports, un trabajo académico sobre la experiencia señala que, además de la técnica, apunta a fortalecer habilidades sociales, estrategia colectiva y manejo de la frustración y el estrés.