Un joven de 23 años que permanecía prófugo fue detenido en la localidad de La Reja, partido de Moreno, acusado de haber participado en el crimen de Ariel José Martínez, el oficial de la Policía de la Ciudad asesinado durante un intento de robo en Libertad, partido de Merlo, en agosto pasado. Con esta captura, ya son cuatro los sospechosos detenidos en el marco de la causa.



Según informaron fuentes de la investigación a La Ciudad, el sospechoso fue ubicado por detectives de la DDI Morón. Por directivas del Ministerio Público Fiscal, los investigadores habían obtenido información de que podría encontrarse cerca de su domicilio, por lo que desplegaron un operativo en La Reja hasta dar con él.

El asalto en Libertad

El crimen ocurrió el 4 de agosto en la avenida Eva Perón y la calle Helvecia, en la localidad merlense de Libertad.



De acuerdo con la reconstrucción de la causa, la víctima, Ariel José Martínez, oficial mayor de la Policía de la Ciudad de 32 años, se acercó a bordo de su moto Honda Tornado a una parada de colectivo para buscar a su pareja. Allí fue asaltado por dos hombres armados que se movilizaban en otra moto e intentaron robarle el rodado.



El policía, que estaba de civil, extrajo su arma reglamentaria para repeler la agresión y recibió un disparo en el tórax. Los asaltantes huyeron sin lograr llevarse la moto. Personal médico constató la muerte de la víctima.

Cómo avanzó la causa

Detectives de la DDI y del Grupo Táctico Operativo de Merlo analizaron las cámaras del Centro de Monitoreo del Municipio de Merlo y, a partir de la vestimenta y las características físicas de los sospechosos, identificaron una serie de domicilios. El Juzgado de Garantías N° 1 de Morón ordenó allanamientos en todos ellos.



En dos de esos allanamientos en Moreno fueron detenidos uno de los presuntos atacantes y el supuesto conductor de la moto. En uno de los domicilios secuestraron una pistola 9 milímetros y, en ambos, celulares y prendas similares a las usadas en el ataque



El 23 de noviembre, personal policial de Moreno identificó en Jorge Newbery y Roma a un hombre de 27 años que conducía un Volkswagen Polo Track blanco y tenía un pedido de captura activo en esta misma causa. Se efectivizó su detención por disposición del Juzgado de Garantías de turno, y la UFI N° 2 de Morón ordenó su traslado a la primera audiencia.



La causa tramita bajo la carátula de homicidio agravado criminis causa, portación ilegal de arma de guerra y robo agravado por el uso de arma de fuego. Interviene la UFI N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Cappello. El Ministerio Público Fiscal dispuso notificar al joven de 23 años de la imputación.