Los alumnos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “María Eva Duarte” de Merlo realizaron su tradicional muestra anual, una jornada abierta a la comunidad donde expusieron los conocimientos, técnicas y habilidades adquiridas a lo largo del ciclo lectivo. La actividad permitió visibilizar el trabajo realizado en las distintas capacitaciones laborales y talleres que ofrece el establecimiento local.

Impacto comunitario y crecimiento institucional

A lo largo de la jornada, los vecinos que se acercaron pudieron recorrer una amplia variedad de stands pertenecientes a cursos de cocina, pastelería, pintura, lencería y artes plásticas, entre otras disciplinas. Además, la muestra incluyó espacios interactivos donde los propios alumnos de las áreas de peluquería, peinado, maquillaje social, pedicuría y manicuría brindaron servicios totalmente gratuitos para el público presente.

Formación gratuita y herramientas de empleo

Por su parte, el director de la institución, Carlos Churio, valoró la función social de la capacitación gratuita en la coyuntura socioeconómica actual. En ese sentido, remarcó: ""La importancia que tiene esta escuela es el conocimiento que les brindamos frente a la situación que vive el país hoy con la falta de trabajo, dándoles la posibilidad de adquirir saberes sobre diferentes oficios, actividades y cursos"".



En el mismo sentido se expresó el subsecretario de Educación del distrito, Rafael Díaz, quien destacó el compromiso de la gestión que encabeza el intendente Gustavo Menéndez con el desarrollo de estos espacios de aprendizaje y formación laboral. Al respecto, el funcionario afirmó: ""Trabajamos para sostener un Estado presente, acercando herramientas para que la comunidad pueda desarrollar un emprendimiento y mejorar su calidad de vida"".

Según informaron desde el Municipio de Merlo, las personas interesadas en obtener más información sobre la oferta educativa y las inscripciones pueden dirigirse a la sede de la Escuela Municipal de Artes y Oficios “María Eva Duarte”, ubicada en la calle Chacabuco 1098, entre Salta y Córdoba, en Merlo. También se pueden realizar consultas telefónicas llamando al (0220) 485-3000 o al 11-4090-4812.