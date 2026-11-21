En las últimas horas, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la denominada "Ley Joaquín", una normativa que impone medidas de seguridad obligatorias para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en espacios públicos y privados. La iniciativa parlamentaria fue impulsada a partir de la trágica muerte de Joaquín Stefano Gatto, un nene de 12 años que vivía en Ramos Mejía, partido de La Matanza, quien falleció luego de que se le cayera encima un arco de fútbol durante un campamento en la provincia de Neuquén.

Medidas de seguridad y regulación de equipamiento

Mediante esta norma, se establece la obligatoriedad de aplicar medidas de seguridad en la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo tipo de elementos deportivos o juegos de plaza. El propósito fundamental de la ley aprobada es prevenir accidentes en clubes e instituciones y resguardar la integridad física de niños, niñas, adolescentes y de cualquier persona que utilice dichas instalaciones recreativas.



En ese sentido, la ley dispone que las entidades públicas y privadas deberán asegurar que todo el equipamiento cuente con condiciones de estabilidad y anclaje adecuadas. Según especifica el texto legal, los establecimientos ""deberán asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumpla con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación"".

Controles, certificación y exigencias de seguros

Para garantizar su cumplimiento, la Subsecretaría de Deportes de la Nación actuará como órgano de coordinación y asistencia. Este organismo nacional se encargará de elaborar los estándares técnicos mínimos y las guías de implementación. Asimismo, asumirá la responsabilidad de los controles, las inspecciones y el otorgamiento de las certificaciones o habilitaciones correspondientes. Dichas acreditaciones deberán ser exhibidas de forma permanente en las instalaciones de cada institución, situadas en un lugar visible y de fácil acceso público.



A su vez, el marco normativo aprobado impone una exigencia concreta para la contratación de pólizas aseguradoras: las empresas de seguros estarán obligadas a requerir la acreditación previa del cumplimiento de estas medidas de seguridad antes de otorgar cobertura a cualquier espacio o club deportivo.



Por último, la ley delega en cada provincia la facultad de reglamentar en sus respectivas legislaciones de adhesión la autoridad local de aplicación, los mecanismos de fiscalización y el régimen de eventuales sanciones o multas. La información original sobre el tratamiento…