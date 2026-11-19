Una banda delictiva integrada por tres adolescentes fue desarticulada tras una doble persecución que atravesó cuatro partidos de la zona oeste y concluyó con la recuperación de dos camionetas de alta gama robadas en Ituzaingó y Merlo. Los sospechosos, de 16 y 17 años, fueron aprehendidos luego de protagonizar distintos choques durante su huida y quedaron a disposición de la Justicia de Menores.



La secuencia delictiva comenzó en la zona de Belgrano y Laprida, en Ituzaingó, donde cuatro sujetos armados interceptaron a un hombre de 82 años y le sustrajeron su camioneta Volkswagen Taos gris oscuro.



A partir del alerta y el rastreo tecnológico a través del Anillo Digital del distrito, se detectó que el vehículo circulaba en horas de la tarde secundado por una Ford Raptor blanca que actuaba de apoyo y que había sido robada momentos antes en jurisdicción de Merlo.



Con esa información se desplegó un operativo cerrojo conjunto. Efectivos del Comando de Patrullas de Ituzaingó iniciaron un seguimiento de la Volkswagen Taos desde el cruce de Niceto Vega y Caxaraville. Al ingresar al partido de Morón por la calle Zeballos, el conductor realizó maniobras zigzagueantes a alta velocidad hasta que perdió el control y chocó contra el portón de una vivienda en Bécquer al 2100.

Tras el impacto, los ocupantes descendieron del rodado e intentaron escapar saltando por los techos y los fondos de las propiedades linderas. Sin embargo, el personal policial logró interceptar y aprehender a uno de ellos, un adolescente de 17 años, frente a un domicilio de la calle Rosasco al 2100, logrando además recuperar la camioneta y las pertenencias del damnificado.



En paralelo, la investigación continuó sobre la Ford Raptor blanca gracias a la geolocalización del teléfono celular de la segunda víctima. El rastreo permitió ubicar el vehículo en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, hacia donde se desplazaron comisiones policiales. Allí se desató una segunda persecución que culminó en la intersección de las calles Argentina y Gascón, luego de que la camioneta colisionara contra otros dos vehículos y un poste.



En ese lugar fueron aprehendidos los otros dos integrantes de la organización, de 16 y 17 años, quienes intentaron darse a la fuga a pie tras el siniestro. Pese a la violencia de ambos choques, tanto los vecinos de las zonas afectadas como los efectivos intervinientes resultaron ilesos.



En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Dr. Cabrejas, quien dispuso la aprehensión de los tres menores por el delito de robo agravado automotor reiterado y ordenó su traslado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.