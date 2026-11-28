El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un encuentro en La Plata junto a los intendentes Lucas Ghi (Morón), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Mariel Fernández (Moreno) para coordinar la prevención y mitigación ante el fenómeno climático de El Niño. Durante la jornada, el Gobierno provincial entregó kits de gestión del riesgo destinados a optimizar la capacidad de respuesta local frente a emergencias hídricas.



De la actividad participaron también la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, junto a sus pares de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Seguridad, Javier Alonso. En ese marco, cada municipio del Conurbano involucrado recibió una motobomba, un generador eléctrico, 15 catres, un gomón, cuatro motosierras, una podadora de altura, cuatro motoguadañas, cuatro hachas de mano, dos sopladoras de hojas, diez kits de ropa de trabajo, diez pares de lentes de protección, diez pares de guantes moteados, diez pilotos y diez chalecos reflectivos.

Estaciones meteorológicas y guía de prevención

Durante la jornada se exhibió una Estación Meteorológica Automática (EMA), herramienta de acceso libre que anticipa eventos climáticos extremos. La Provincia de Buenos Aires cuenta con una red de 22 estaciones de este tipo y proyecta instalar otras 13 en la cuenca del río Reconquista. Además, las autoridades presentaron la guía 'Claves para la gestión municipal del riesgo de lluvias intensas e inundaciones'.

Las declaraciones de las autoridades

Sobre las medidas adoptadas, Axel Kicillof remarcó: ""Ante las previsiones, debemos estar preparados para afrontar situaciones complejas: desde que presentamos el plan integral, avanzamos con una batería de medidas que incluyen trabajos de prevención, una red de sensores de alerta temprana y una mayor articulación con los cuerpos de bomberos y los equipos de Defensa Civil"". En esa línea, el intendente de Morón, Lucas Ghi, expresó que ""en situaciones críticas, contar con más equipamiento y recursos materiales hace una diferencia muy importante para poder dar respuestas a tiempo"", celebrando la convocatoria a municipios de todos los espacios políticos.



A su vez, Pablo Descalzo catalogó las herramientas como ""insumos clave para fortalecer a nuestros equipos de Defensa Civil"" y destacó que permitirán actualizar mapas de riesgo barriales y centros de evacuados. Por su parte, Mariel Fernández afirmó que las comunas están ""huérfanos de Gobierno nacional"" y buscan optimizar recursos humanos ante la falta de financiamiento. Finalmente, Daniela Vilar advirtió que ""existen grandes probabilidades de que El Niño sea fuerte"" con crecidas en la cuenca del Paraná, criticando a la gestión de Javier Milei por no ratificar proyectos de financiamiento internacional.