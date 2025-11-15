"Adolescencias en plural": El encuentro sobre juventudes que se realizará en Ituzaingó

El próximo miércoles 19 de noviembre se llevará a cabo en el Polideportivo La Torcaza de Ituzaingó el encuentro "Adolescencias en plural", una iniciativa que tendrá como objetivo reflexionar acerca de las realidades y los desafíos actuales para el acompañamiento de las juventudes.





La actividad está organizada por el Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias del Municipio de Ituzaingó, un organismo dedicado a luchar contra las desigualdades y a promover políticas públicas con perspectiva de género en el distrito.





Asimismo, la propuesta "Adolescencias en plural" está enmarcada en la edición número 13 de la Jornada de Niñeces y Adolescencias, un programa del gobierno local dedicado a abordar las distintas problemáticas que rodean a las juventudes.





En la edición del año pasado, la consigna del encuentro giró en torno al territorio digital, buscando generar herramientas que permitan acompañar a los niños, niñas y adolescentes en su tránsito por el territorio digital de manera segura y responsable, fomentando el ejercicio pleno de sus derechos.





Bajo la misma línea, en la edición de este año, el eje temático son las realidades y los desafíos en el acompañamiento de las adolescencias. Para abordar la problemática, se presentarán en el encuentro del 19 de noviembre distintos panelistas.





Entre ellos, se encuentra el equipo técnico - territorial del Programa Entramados Ituzaingó, que estará conversando acerca de una aproximación diagnóstica en el distrito y los primeros lineamientos para la intervención.





Por su parte, participará del encuentro sobre adolescencias la licenciada Ester Badolato para conversar sobre los consumos problemáticos en las juventudes, abordando una caracterización y propuestas de abordaje en el territorio.





Por último, disertará también la licenciada Laura Capacete, quien trabajará los desafíos en la intervención con adolescentes que ejercen violencia sexual.





Para participar del encuentro "Adolescencias en plural" que se realizará el próximo miércoles 19 de noviembre en el Polideportivo La Torcaza (Cnel. pringles 1279, Ituzaingó) es necesario realizar una inscripción previa, contactándose al mail: jornadadinai@gmail.com