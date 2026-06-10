Adorni y su esposa adhirieron al blanqueo para no justificar sus ingresos

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitaron formalmente la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, un instrumento clave contemplado dentro de la nueva ley de Inocencia Fiscal. El trámite fue presentado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la antesala del vencimiento de la declaración jurada patrimonial que el funcionario debe entregar a la Oficina Anticorrupción, en medio de la mirada atenta de la opinión pública sobre la evolución de sus bienes personales.



Según la información revelada por el diario La Nación, la constancia de adhesión de Angeletti no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799, debido a que es información está resguardada por el secreto fiscal.



La esposa del jefe de Gabinete salpicado por el escándalo de las inconsistencias entre sus gastos exorbitantes y sus ingresos como funcionario público está inscripta como trabajadora autónoma desde abril del año 2017 dentro del rubro de “actividades profesionales, científicas y técnicas”.



Si bien revocó su condición de monotributista durante un largo período, hasta octubre de 2025 no había formalizado sus altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias. Y cuando su marido se convirtió en funcionario, pasó a integrar la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).



Las claves del régimen tributario bajo la lupa

La denominada Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, promovida activamente por la administración del presidente Javier Milei, introduce cambios profundos en la estructura impositiva argentina. Una de sus herramientas principales es el mencionado Régimen Simplificado, diseñado para contribuyentes que registren ingresos anuales inferiores a los 1.000 millones de pesos.



Este sistema funciona a través de una declaración jurada precargada por ARCA que el usuario simplemente convalida o corrige. No obstante, especialistas y sectores de la oposición han encendido las alarmas sobre los alcances de la ley, puesto que el esquema exceptúa a los adherentes de la obligación de detallar de manera pormenorizada su evolución patrimonial y los consumos personales ante el fisco, generando lo que técnicamente se conoce como un "efecto liberatorio". De acuerdo con la normativa legal vigente, el patrimonio neto total declarado de quien se acoja a estos beneficios generales posee un tope máximo fijado en los 10.000 millones de pesos

El perfil de Bettina Julieta Angeletti y el frente judicial

La constancia de adhesión de Bettina Julieta Angeletti fue ingresada formalmente en los sistemas estatales. Debido al estricto secreto fiscal que rige en el país, el comprobante oficial no especifica montos de regularización impositiva ni la incorporación de activos físicos particulares. Los registros históricos de la autoridad recaudatoria indican que la esposa del jefe de ministros se encuentra inscripta formalmente como trabajadora autónoma (monotributista A) desde abril de 2017, abocada al rubro de "actividades profesionales, científicas y técnicas".





A pesar de haber revocado su condición de monotributista tiempo atrás, las bases de datos reflejan que hasta octubre de 2025 Angeletti no registraba altas formales en los impuestos al Valor Agregado (IVA) ni a las Ganancias. Sin embargo, su estatus institucional cambió drásticamente cuando su cónyuge asumió el cargo en el Poder Ejecutivo Nacional, pasando a integrar de forma automática la nómina de Personas Políticamente Expuestas (PEP), un estamento sujeto a estrictos controles globales contra el lavado de activos.