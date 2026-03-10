Alarma en El Palomar: Peugeot no abrió y penden de un hilo 3000 operarios

La industria automotriz argentina atraviesa un inicio de año crítico que pone en vilo la estabilidad laboral en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El desplome de las exportaciones a Brasil y la caída del consumo interno obligaron a la planta de Stellantis, ubicada en El Palomar, a paralizar su producción esta semana para ajustar inventarios, encendiendo las alarmas sobre el futuro de sus 3.000 operarios.

Derrumbe en las ventas y sobrestock

Aunque el patentamiento general de vehículos en el primer bimestre de 2026 cayó un 4,9% (108.000 unidades frente a las 114.000 del año anterior), el impacto en los modelos de fabricación local es mucho más severo. El Peugeot 208, uno de los estandartes de la planta de El Palomar, registró un retroceso del 41,5% en sus ventas. Otros modelos clave producidos en la zona oeste, como el SUV Peugeot 2008 y el utilitario Partner, también sufrieron caídas del 19,9% y 18,8% respectivamente.La planta de Stellantis en El Palomar es el motor económico de la región oeste, empleando a miles de familias de forma directa e indirecta.

El factor Brasil y la presión impositiva

A diferencia de la planta de Fiat en Córdoba, que mantiene un flujo constante hacia el mercado brasileño, la producción de El Palomar enfrenta un escenario adverso. Fuentes del sector señalan que las exportaciones de la marca Peugeot al país vecino se han "desplomado". A la dificultad cultural de colocar marcas francesas en Brasil se le suma un componente económico determinante: la carga impositiva.

Incertidumbre laboral en la región oeste

La situación actual de la planta es de una tensa espera. Tras haber adelantado vacaciones en diciembre y extendido el receso durante todo febrero, la nueva parálisis de esta semana busca equilibrar el stock acumulado con la demanda real. Si bien el cronograma oficial prevé una reanudación de tareas este lunes, no se descartan nuevas jornadas de ajuste de inventario.



El panorama nacional no ayuda a la calma: la fabricación total de vehículos en Argentina acumula una caída del 30,1% en lo que va del año. Mientras empresas como General Motors ya aplican suspensiones de una semana al mes y otras como Nissan han cesado su producción local, los trabajadores de El Palomar observan con preocupación cómo el mercado interno, ahora con una oferta que pasó de 443 a 630 modelos por la apertura comercial, se vuelve más competitivo y esquivo.