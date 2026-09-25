Alerta en la Zona Oeste: roban caballos en el campo y los carnean en Moreno

El incremento en el robo de equinos para faena clandestina genera profunda preocupación entre vecinos y productores del conurbano. Según una investigación publicada por La Nación, diversos animales robados en distritos como Cañuelas o Pilar son arreados hacia la Zona Oeste, finalizando el trayecto en puntos como La Matanza y Moreno, donde los sacrifican ilegalmente.

El recorrido y el modus operandi

Los damnificados explican que los delincuentes arrean los caballos a pie durante decenas de kilómetros aprovechando su mansedumbre. Jorge Maikes, propietario del centro de polo La Fija, sufrió el robo de cuatro yeguas y detalló: ""Atraviesan las zonas de quintas, después es monte y pastizales, y llegan a El Morenito, Cuartel V. Así es el recorrido que todos conocen"". Por su parte, Abel, empleado del lugar, advirtió sobre los riesgos sanitarios de esta carne: ""La carne tiene un circuito de distribución y se sabe. Se mezcla en la carne picada, en el chorizo, en las milanesas. Y la comemos sin saber"".

Organización criminal e intervención judicial

Frente a esta problemática, el damnificado Ignacio Tonoli impulsó la aplicación "Alerta Equina" y denunció: ""Es una organización de criminales. Cada uno tiene su rol. Matanza, José C. Paz, Moreno, Rafael Calzada y Rafael Castillo es la ruta. Todos la conocen"". En la causa ya intervienen la Policía Judicial, la oficina de Delitos Ambientales del Ministerio Público bonaerense y la Intendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Si bien la Municipalidad de Pilar indicó que hallaron equinos de Jorge Maikes y mantienen la investigación abierta, voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense prefirieron no dar respuestas.

Foto: La Nación