La Liga Nacional ya tiene todo listo para una nueva temporada

El básquet argentino está a pocos días de volver a ocupar un lugar central en la agenda deportiva. La Liga Nacional de Básquet ya tiene definido su calendario para la temporada 2026/27 y los equipos atraviesan las últimas semanas de preparación antes del comienzo oficial. La nueva campaña llegará con varios cambios, planteles renovados y un calendario que volverá a exigir mucho a los clubes.



La temporada comenzará a fines de septiembre y tendrá como uno de sus primeros grandes atractivos al campeón defensor, Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Del otro lado estará Lanús, que regresa a la máxima categoría después de conseguir el ascenso desde la Liga Argentina. El partido marcará el inicio de un campeonato en el que cada equipo tendrá que encontrar rápidamente su ritmo.

Un formato conocido, pero con un calendario exigente

La estructura de la competición mantendrá las dos rondas de enfrentamientos todos contra todos. De esta manera, los equipos tendrán una extensa fase regular antes de llegar a las instancias decisivas.



El calendario también fue diseñado teniendo en cuenta las ventanas de los clasificatorios FIBA y la participación de algunos clubes argentinos en competencias internacionales como la Basketball Champions League Américas y la Liga Sudamericana. Para los entrenadores, esto significa administrar cuidadosamente los minutos y el estado físico de sus jugadores.



Para los aficionados, seguir la competición también implica mirar más allá del resultado final. Las lesiones, las rotaciones, el calendario, el rendimiento como local y visitante y la adaptación de los nuevos jugadores pueden cambiar rápidamente la imagen de un equipo.



Antes de un encuentro, muchos seguidores revisan justamente ese tipo de información. Entre los recursos disponibles también aparecen los consejos de baloncesto de Apuestas.Guru , junto con otros espacios dedicados al análisis de partidos y estadísticas. La clave está en utilizar estos datos como contexto y no como una conclusión automática sobre lo que ocurrirá en la cancha.

Los planteles todavía están en movimiento

Una de las particularidades de esta etapa del año es que varios equipos todavía están terminando de definir sus planteles. Las últimas semanas de septiembre suelen ser un período de cambios, con jugadores que llegan, salidas de último momento y entrenadores que terminan de decidir sus rotaciones.



Gimnasia, por ejemplo, afrontará la defensa del título con modificaciones en su estructura. El conjunto de Comodoro Rivadavia incorporó al pivote irlandés-canadiense Benjamin Kirkwood Stevens para sus primeros compromisos mientras esperaba la llegada del senegalés Amar Sylla.



Estos movimientos pueden parecer secundarios antes del comienzo del torneo, pero adquieren importancia cuando llegan los partidos oficiales. Un jugador nuevo necesita tiempo para adaptarse a sus compañeros, entender los sistemas del entrenador y acostumbrarse al ritmo de la competición.



Por eso, las primeras fechas no siempre permiten sacar conclusiones definitivas. Un equipo puede comenzar con dificultades y mejorar considerablemente después de algunas semanas. También puede suceder lo contrario cuando aparecen lesiones, viajes o una acumulación de partidos.

La pretemporada sirve como primera referencia

Los partidos de preparación ya comenzaron a ofrecer algunas pistas sobre lo que puede verse durante la nueva campaña. Los equipos aprovecharon septiembre para probar diferentes quintetos, repartir minutos entre sus jugadores y darle espacio a las nuevas incorporaciones.



Sin embargo, existe una diferencia importante entre un amistoso y un partido oficial. En la pretemporada, el resultado suele quedar en segundo plano frente a la posibilidad de probar variantes. Cuando comienza la Liga Nacional, cada posesión adquiere otro significado.



Esto hace que los primeros partidos sean especialmente interesantes para observar cómo responden los equipos cuando aumenta la presión. ¿Funcionará una rotación que parecía efectiva durante los amistosos? ¿Cómo responderá un equipo cuando tenga que jugar varios partidos en pocos días?



Son preguntas que solamente podrán responderse cuando la pelota esté en juego.

Una nueva imagen para la Liga Nacional

La temporada 2026/27 también tendrá novedades fuera de la cancha. La competición presentó una nueva identidad visual y recuperó oficialmente las siglas LNB, combinando elementos históricos con una imagen renovada.



El cambio estará presente en distintos espacios relacionados con el torneo, desde los canales digitales hasta los estadios. La intención es mantener algunos elementos reconocibles de la historia de la competición mientras se presenta una imagen más actual.



También habrá variedad en los escenarios donde se disputarán los partidos. La temporada contará con 17 estadios distribuidos en diferentes puntos del país. Entre ellos se encuentra el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, uno de los recintos con mayor capacidad.



Esa diversidad es parte de la identidad de la Liga Nacional. Cada cancha ofrece un ambiente diferente y los equipos deben adaptarse tanto al rival como al escenario.

El campeón tendrá que empezar de cero

Gimnasia llegará al comienzo de la temporada con el título anterior todavía reciente, pero el nuevo campeonato plantea un escenario diferente. Ser campeón no garantiza repetir los mismos resultados y cada rival comenzará la temporada con objetivos renovados.



Al mismo tiempo, Lanús afrontará un desafío completamente distinto. Después del ascenso, el equipo deberá adaptarse nuevamente al nivel de la máxima categoría y demostrar que puede competir contra clubes con mayor experiencia en la Liga Nacional.



Durante las primeras jornadas también habrá enfrentamientos entre algunos de los nombres habituales de la competición, con partidos que permitirán empezar a observar qué equipos logran encontrar estabilidad antes.



La temporada recién empieza y todavía hay demasiadas variables abiertas para sacar conclusiones. Las estadísticas pueden ayudar a entender tendencias, pero el básquet también depende de decisiones tomadas en cuestión de segundos, de la química entre compañeros y de cómo responde un equipo cuando el partido se complica.



Con los planteles terminando de tomar forma y los entrenadores ajustando sus últimas piezas, la Liga Nacional ya está lista para volver a escena. Ahora será el turno de los jugadores de convertir toda esa preparación en resultados cuando comience oficialmente la temporada 2026/27.