La UNPAZ suma cursos gratuitos en tecnología y programación: cuáles son y cómo anotarse

La Universidad de José C. Paz (UNPAZ) abrió la inscripción para una nueva serie de cursos gratuitos enfocados en tecnología y oficios digitales. La propuesta, organizada junto con la Municipalidad de José C. Paz y la Secretaría de Integración con la Comunidad y Extensión Universitaria, está destinada tanto a vecinos del distrito como de localidades cercanas.

Oferta académica y modalidades

Las actividades combinan opciones presenciales y semipresenciales. Para el público general y sin necesidad de conocimientos previos, se dictará el curso introductorio de Diseño de Niveles para Videojuegos (jueves de 9 a 12, de septiembre a noviembre). Para quienes ya cuenten con base informática, la oferta incluye Programador en Python (lunes de 9 a 12) y Programador en Java (miércoles de 9 a 12).



Además, se abrió la Diplomatura Universitaria en Sistemas de Control de Ciberseguridad en Redes, que se dictará desde septiembre de 2026 hasta julio de 2027 (miércoles y jueves de 14 a 18), destinada a quienes posean certificación previa en programación. La grilla incluye también la jornada ""IA en entornos laborales"" y talleres sobre búsqueda y validación de información en la era digital.

Inscripción y consultas

El registro se efectúa mediante formularios específicos para cada capacitación. Para consultar requisitos o realizar preguntas sobre las cursadas, se puede escribir al correo electrónico cursosextension@unpaz.edu.ar.