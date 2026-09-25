Moreno creó una empresa estatal de colectivos: "Vía Moreno"

El Concejo Deliberante de Moreno aprobó la creación de Vía Moreno, una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) destinada a intervenir en el transporte público local. El proyecto fue convalidado con 14 votos afirmativos, 7 negativos y 2 abstenciones tras un intenso debate.

Financiamiento y alcances de la SAPEM

La firma se constituyó con un capital inicial de 10.000.000 de pesos, en la que el 51% de las acciones estará en manos del Estado, por lo que se necesitará una fuerte inversión de privados. Esta nueva empresa no solo podrá participar de la licitación del servicio de pasajeros, sino también en distintas cuestiones vinculadas al sistema general de transporte en el municipio.



Durante la sesión del jueves 24 de septiembre, el vocero del oficialismo, Lucas Franco, afirmó que la SAPEM fue pensada para ""atender contingencias"".



Tomando como referencia un valor de entre USD 180.000 y USD 200.000 por colectivo 0 km, solamente la adquisición de una flota representaría una inversión aproximada de entre USD 34,56 millones y USD 38,4 millones. La empresa VIA Moreno debe aportar el 51 por ciento.



A la compra de los vehículos deben sumarse instalaciones, mantenimiento, repuestos, combustible, personal, seguros, tecnología, administración, infraestructura y capital de trabajo. La tarea recién comienza.



