Se agotaron las entradas para la despedida de Lionel Messi

En menos de dos horas, los tickets para el amistoso entre Argentina y Benín se agotaron y el Monumental estará repleto para despedir al astro argentino.



Las entradas para el partido entre la Selección Argentina y Benín, donde se despedirá Lionel Messi, se agotaron en menos de una hora.



En redes sociales hubo malestar de los usuarios por el colapso de la página que vendía los tickets.



La venta se realizó de manera virtual en la jornada de ayer a través de la plataforma Deportick, a partir de las 18:00.



Los hinchas que querían sacar su ubicación en el Estadio Monumental debieron realizar una "fila virtual" y a la mayoría les fue indicado que podrían entrar a comprar "dentro de más de una hora".



Cerca de las 19:00, a varios usuarios les apareció, en la misma fila virtual, que las entradas se habían agotado.



Minutos más tarde, la propia página puso la leyenda "agotado" por encima del flyer que anunciaba la compra de entradas para el partido.



Para el último partido del astro rosarino con la camiseta de la Selección, las entradas costaban entre $90.000 y $480.000.



En la plataforma, todavía se pueden adquirir tickets para los partidos contra Bolivia en Córdoba (30/09) y Burkina Faso en el Monumental (03/10).



El partido se disputará el próximo 6 de octubre contra la selección de Benín en el Estadio Monumental.

Este encuentro formará parte de una triada de amistosos por la fecha FIFA y marcará el cierre de un ciclo histórico del rosarino con la camiseta Albiceleste.

Para esta ocasión, Lionel Messi utilizará una camiseta celeste y blanca de diseño especial.



Será la que vestirá para su último partido con la Selección dentro de un campo de juego, según se informó.