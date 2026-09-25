El Pop vive en San Justo: Este finde llega la protagonista de "Thriller" al oeste

Este sábado 26 de septiembre a las 19, San Justo se convertirá en la sede de un evento de alcance internacional que acaparará la atención de los fanáticos y las fanáticas de Michael Jackson.





Se trata de la visita de Ola Ray, la actriz y modelo que protagonizó junto al Rey del Pop el icónico video musical de "Thriller" en los ochenta y visitará Argentina para participar de una jornada de pura cultura pop en la sede de "California Dreaming Bodegón", ubicado en Zapiola al 3500.





El evento constituye el segundo intento de que Ray llegue a San Justo: Inicialmente, la llegada de la actriz a Argentina estaba pactada para abril del 2025 pero, lastimosamente, no pudo concretarse para ese momento.





Sin embargo, como Ray y el dueño del bodegón California Dreaming, Sebastián Gutiérrez, estaban en contacto desde que Gutiérrez vivió en Estados Unidos, el encuentro con los y las fans de Michael Jackson logró tener otra oportunidad que se concretará este fin de semana.

De la pantalla a las calles: San Justo bailará "Thriller" con Ola Ray

Ola Ray alcanzó la fama mundial en 1983 cuando tan solo tenía 23 años y se convirtió en uno de los rostros más conocidos en la historia del pop internacional.





Al participar del videoclip "Thriller", dirigido por John Landis, la actriz estadounidense quedó inmortalizada en una de las piezas audiovisuales que cambiaron la forma de ver, vivir y sentir la música y la colocó en un lugar de alta estima para los fanáticos y fanáticas del Pop.





Según el cronograma oficial del evento con Ola Ray de este fin de semana, la visita de la actriz incluirá una instancia de meet & greet como parte de una jornada cultural que contará con la conducción de Sebastián De Caro y Alexis Puig.





Hacia las 20:30, las calles de San Justo se llenarán de zombies con la "Experiencia Thriller", en donde los y las asistentes recrearán la tan famosa coreografía, con la coordinación general de Markhos Gallicchio y la participación de bailarines, estudios de danza, crews y grupos de baile especializados.





La cita es este sábado 26 de septiembre a partir de las 19 en el bodegón "California Dreaming" de San Justo.