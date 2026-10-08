Alerta Palomar: el CEO de Fiat y Peugeot confirmó que analizan cerrar sus fábricas en la Argentina

El panorama laboral en la Zona Oeste se encuentra en estado de alerta tras las declaraciones del CEO de la empresa dueña de Fiat y Peugeot. Según se dio a conocer, la máxima autoridad ejecutiva de la compañía confirmó que evalúan el posible cierre de sus plantas industriales en la Argentina. La noticia genera enorme preocupación local, dado que la medida afectaría directamente al establecimiento instalado en la localidad de El Palomar.



De concretarse la medida, las consecuencias serían de extrema gravedad para el empleo en la región y a nivel nacional. Según informó Página/12, la decisión de la firma dejaría en la calle a 5 mil trabajadores que actualmente se desempeñan en las plantas ubicadas en la provincia de Córdoba y en la localidad bonaerense de El Palomar.

La situación de la planta en El Palomar y el impacto laboral

La fábrica radicada en El Palomar es un punto clave para la actividad industrial de la zona. La perspectiva de un cese de actividades afecta en forma directa a las familias de los operarios del oeste del conurbano y a toda la cadena productiva asociada a la fabricación automotriz. La planta comparte el volumen de producción nacional con los establecimientos radicados en la provincia de Córdoba.



El total de 5 mil puestos de trabajo amenazados contempla tanto al personal que cumple funciones en las instalaciones bonaerenses como a los operarios cordobeses. La evaluación sobre la continuidad de los centros industriales en la Argentina fue confirmada de manera pública por el propio CEO del grupo empresarial propietario de las marcas Fiat y Peugeot.

Incertidumbre sobre el futuro de las fábricas en el país

Por el momento, no se brindaron mayores detalles oficiales sobre los plazos o los pasos inmediatos que tomará la compañía respecto a la evaluación del cierre. Sin embargo, la confirmación de que se analiza la clausura de sus plantas en la Argentina mantiene en vilo a todo el sector automotriz y al conjunto de los trabajadores dependientes de la firma.

