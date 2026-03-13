"Amada Patria": Conocé las actividades por la Memoria que se realizarán este fin de semana en Morón

Este fin de semana continúan las propuestas del ciclo "Amada Patria", la iniciativa del Municipio de Morón que contempla una serie de actividades recreativas y culturales abiertas para los vecinos y las vecinas en distintos espacios del distrito.





"A 50 años del golpe cívico-militar, proponemos un espacio para reflexionar, encontrarnos y construir democracia en comunidad, para seguir diciendo con Memoria y compromiso: Nunca Más", sostuvieron desde la comuna local.





El ciclo "Amada Patria" integra diversas muestras, talleres, charlas, espectáculos en vivo, ferias, visitas guiadas, radio abierta y propuestas participativas para que los vecinos y las vecinas se acerquen a mantener viva la memoria.





Dentro de las actividades del ciclo, se encuentra la muestra "Viñetas desaparecidas: Oesterheld y El Eternauta" que tendrá lugar este viernes 13 de marzo a las 18 en la Biblioteca Municipal de Morón (Brown 763).





El ciclo también contempla la muestra "A contra pelo de la historia, como sostenemos la Memoria" que se inaugurará este sábado 14 de marzo a las 17 en el Museo de Morón (Casullo 59) y podrá visitarse hasta el 15 de abril de martes a jueves de 10 a 17 y los viernes de 10 a 19.





Por su parte, el domingo 15 de marzo de 15 a 20 el fin de semana se llena de música con el Encuentro regional del Oeste "Murgas por la Memoria", que tendrá lugar en el Predio Quinta Seré del Polideportivo Gorki Grana (Santa María de Oro 3530, Castelar sur).





Además, el mismo domingo pero a las 16, Morón homenajeará a María Elena Walsh con el encuentro "El legado de MEW: Justicia y Derechos Humanos" que se realizará en la Casa Museo María Elena Walsh, ubicada en Tres de Febrero 547 (Villa Sarmiento).





Las actividades del ciclo "Amada Patria" están abiertas a la comunidad y son con entrada libre y gratuita.