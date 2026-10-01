Amenaza de tiroteo en el Colegio Belgrano de Ituzaingó: activaron protocolo y piden ingresar con bolsas translúcidas

Una amenaza de tiroteo en el Colegio Belgrano de Ituzaingó generó preocupación y activó un operativo preventivo. La policía descartó peligro en el lugar, pero el colegio reforzó los controles y pidió a los alumnos asistir con bolsas transparentes.



El episodio se conoció a partir de una inscripción encontrada en el Colegio General Manuel Belgrano, ubicado en Alvear y Pirán, que hacía referencia a un posible ataque armado fechado para este miércoles 1 de octubre.



La denuncia fue radicada ayer martes, al notar la presencia de la inscripción. Ante este escenario, las autoridades activaron un protocolo preventivo con intervención policial en el edificio escolar para inspeccionar el lugar. Tras las diligencias de rigor, se confirmó que no se hallaron elementos peligrosos en la institución.



El caso se encuentra bajo investigación judicial a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón. Fuentes judiciales lamentaron ante La Ciudad que este tipo de episodios de intimidación pública sigan ocurriendo en los colegios, aunque señalaron que con menor frecuencia que antes.

El pedido del Colegio a las familias

A través de comunicados oficiales, la institución llevó tranquilidad al remarcar que se trata de un espacio seguro, aunque advirtió que este tipo de manifestaciones, posiblemente vinculadas a retos virales, no deben ser minimizadas.



Para prevenir, se reforzó el control de accesos centralizando los ingresos, se solicitó a los alumnos ingresar con útiles en bolsas translúcidas y se pidió a las familias dialogar con los jóvenes para colaborar con información que ayude a esclarecer el hecho.