Moreno: realizarán nuevos operativos gratuitos de castración y vacunación antirrábica

El Municipio de Moreno llevará a cabo durante octubre nuevos operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración de perros y gatos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de reforzar la prevención sanitaria y el control poblacional de mascotas.



Según explicaron desde la Comuna, la vacunación antirrábica se aplicará por orden de llegada. En tanto, los turnos para las castraciones deberán solicitarse previamente en los mismos recintos donde se desarrollará cada jornada.

Cronograma de los operativos

Las actividades se realizarán en el horario de 8:30 a 13 horas de acuerdo al siguiente calendario:



El viernes 2 de octubre la atención será en Paso del Rey, en el CIC Sanguinetti (Corrientes 2301). El miércoles 14 de octubre se trasladará a Trujui, en el Club Cuatro Vientos (Echeverría y Nogoyá).



El miércoles 21 de octubre el operativo estará en el Distrito Ecológico Roggero, dentro del CDI El Molinito (Gualeguaychú e Hipócrates, barrio Parque San Carlos). Finalmente, el miércoles 28 de octubre la jornada se desarrollará en Moreno Norte, en la Unidad Sanitaria San José (Perú 5160, barrio San José).

Servicios del Centro de Zoonosis

Asimismo, desde el gobierno local recordaron que el Centro Municipal de Zoonosis, ubicado en Concordia 1721 (entre Quilmes y Segundo Sombra, en el barrio Asunción de Paso del Rey), dispone de un área para la atención de personas heridas por mordeduras y la aplicación de tratamientos antirrábicos.



Para realizar consultas, los vecinos pueden comunicarse de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 9 a 13 horas al teléfono 0237 466-9251 (interno 2185) o por correo a zoonosis-moreno@hotmail.com. Más detalles del anuncio están disponibles en el sitio del Municipio de Moreno.