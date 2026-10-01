El Palomar: asaltó a una vecina de 71 años a los tiros y cayó gracias al rastreo satelital

El robo de un auto a una vecina de 71 años ocurrido en la localidad de El Palomar culminó con la detención de un delincuente de 28 años y la recuperación inmediata del vehículo sustraído, gracias a un rápido operativo cerrojo y al rastreo satelital.



El episodio se originó sobre la calle Villegas al 2000, a metros de la Colectora del Acceso Oeste, cuando una vecina fue sorprendida por un asaltante en el momento en que intentaba subir a su automóvil, un Chevrolet Onix de color blanco.



Mediante intimidaciones y tras efectuar un disparo al aire con un arma de fuego, el ladrón logró quitarle el rodado y escapar a toda velocidad hacia la zona de Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero.



Tras el alerta emitido al 911 y gracias a los datos de rastreo satelital aportados por la propia víctima, la policía desplegó un operativo cerrojo coordinado. Las tareas contaron con la participación de móviles del Comando de Patrullas de Morón, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6ª de Morón y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.



El seguimiento de las fuerzas de seguridad dio sus frutos cuando lograron interceptar el Chevrolet Onix en la intersección de las calles Los Paraísos y Pensamientos. En ese lugar, los uniformados redujeron al sospechoso, concretaron su aprehensión y recuperaron el automóvil robado.



El detenido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la dependencia policial, quedando bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial de Morón, imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.