Finalizó la repavimentación integral de la Avenida Vergara en Hurlingham

El Municipio de Hurlingham finalizó la repavimentación integral de la Avenida Vergara, el principal corredor vial del distrito. La obra, financiada por la Provincia de Buenos Aires, se ejecutó sobre la Ruta Provincial 4 en el tramo comprendido entre Acceso Oeste y Pedro Díaz.

Detalles de la obra e impacto en el tránsito

Los trabajos abarcaron 27.000 metros cuadrados de asfalto SMA, un material especialmente diseñado para soportar el tránsito pesado. Además de renovar la calzada, se realizaron obras hidráulicas a lo largo del trazado para evitar anegamientos y se nivelaron las alcantarillas que provocaban maniobras peligrosas en los conductores. Sobre el resultado de las tareas, el intendente Damián Selci remarcó: ""Ahora vas por Vergara y vas derecho"".



El jefe comunal valoró la significación de los trabajos para el distrito: ""Es una de las inversiones más importantes que se han hecho en materia vial en Hurlingham, no se había hecho en 40 años"". En ese sentido, agregó que ""una obra así representa un salto adelante muy importante. Y es doblemente valioso hacerlo en un contexto donde el país no tiene obra pública"".



Esta intervención sobre la Avenida Vergara se complementa con las repavimentaciones realizadas el año pasado en Concepción Arenal y Camargo. La puesta en valor del corredor vial había comenzado en 2022 con la remodelación de veredas durante el interinato de Damián Selci, completándose ahora con la nueva calzada sobre este eje clave de Hurlingham.