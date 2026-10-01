Edicto Judicial

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la primera circunscripción judicial de la provincia de Formosa, sito en la calle San Martín N° 641, 2º piso, de esta ciudad, a cargo del Dr. DARIO CARLOS BITAR, Secretaría de la Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA , cita y emplaza al Sr. GUSTAVO JAVIER PAULINA, DNI Nº 21.307.434 por cinco (5) días ampliado a siete (7) en razón de la distancia, para que comparezca a tomar intervención en la causa caratulada: “GRECO, ENZO ANIBAL C/ PAULINA, ESTANISLAO RAMON /JUICIO ORDINARIO (USUCAPION)”, Expte. Nº 365, Año 2022” bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que lo represente en autos. Fdo. Dr. DARIO CARLOS BITAR. Juez.--------------------------

Formosa, de OCTUBRE del 2025.-Publíquese por 2 día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación del lugar del domicilio de nombrado. –CIUDAD Y PARTIDO DE ITUZAINGÓ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Fdo. Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA.-