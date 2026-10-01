Edicto Judicial
El Juzgado Civil y Comercial Nº 14 de San Isidro, en autos caratulados OVIEDO PAOLA DANIELA C/ LOPEZ ELIDA NOEMI Y OTRO/A S/ ESCRITURACION (expediente número SI-37867-2024), cita y emplaza a HEREDEROS DE ELIDA NOEMI LOPEZ para que en el término de diez días comparezca a contestar la demanda entablada en su contra, bajo apercibimiento de designársele por sorteo un defensor oficial para su representación en el proceso. SAN ISIDRO, de Septiembre de 2026. Fdo Pablo L. GARCIA PAZOS, JUEZ
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de la primera circunscripción judicial de la provincia de Formosa, sito en la calle San Martín N° 641, 2º piso, de esta ciudad, a cargo del Dr. DARIO CARLOS BITAR, Secretaría de la Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA , cita y emplaza al Sr. GUSTAVO JAVIER PAULINA, DNI Nº 21.307.434 por cinco (5) días ampliado a siete (7) en razón de la distancia, para que comparezca a tomar intervención en la causa caratulada: “GRECO, ENZO ANIBAL C/ PAULINA, ESTANISLAO RAMON /JUICIO ORDINARIO (USUCAPION)”, Expte. Nº 365, Año 2022” bajo apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial para que lo represente en autos. Fdo. Dr. DARIO CARLOS BITAR. Juez.--------------------------
Formosa, de OCTUBRE del 2025.-Publíquese por 2 día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación del lugar del domicilio de nombrado. –CIUDAD Y PARTIDO DE ITUZAINGÓ- PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Fdo. Dra. SILVIA NOEMI PANIAGUA.-