Edicto Judicial

La panchería de Ituzaingó con productos aptos para celíacos

En los últimos días, la cuenta de la creadora de contenido @teresitarandom se volvió viral tras mostrar su visita a un local que vino a cambiar las reglas del juego para quienes disfrutan de los clásicos callejeros pero necesitan opciones cuidadas y seguras en el partido de Ituzaingó. Se trata