Edicto Judicial
El Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N°4, Secretaría Única, del Departamento Judicial de San Nicolás, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de UMBERTO PIERANGELI. San Nicolás de los Arroyos, de Septiembre de 2026.-
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Edicto Transferencia Fondo de Comercio
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