30 de sep. de 2026

Moreno prepara la primera Noche de los Bares con promociones y shows en vivo

Juan Esteban Calderón

1 min de lectura

El Municipio de Moreno organizará la primera edición del evento gastronómico el próximo viernes 2 de octubre con descuentos y espectáculos en varios puntos del distrito.

Moreno prepara la primera Noche de los Bares con promociones y shows en vivo
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El Municipio de Moreno anunció la realización de la primera edición de la Noche de los Bares, una iniciativa impulsada para promover el consumo local y destacar la oferta gastronómica del distrito. La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 2 de octubre, desde las 18 horas, con promociones y actividades especiales en comercios de diversas localidades.

Promociones y comercios participantes

Durante la actividad, los vecinos y visitantes de Moreno podrán acceder a descuentos en cervezas, tragos, hamburguesas, pizzas y cafés, además de degustaciones y espectáculos musicales en vivo. La propuesta incluye la participación de bares, pizzerías, cafeterías y hamburgueserías distribuidos en distintos sectores del partido.

Entre los locales adheridos figuran Almacén de la Picada y Rojo Bar en Paso del Rey; Wanika en Francisco Álvarez; Trixie en La Reja; Casa de Birra y Delirio Resto Café en Moreno Sur; además de Skal, Apa la Papa, The Burger Project, Reset, Fanky, Baum, Hop’s Bar, Hormiga Negra y El Almirante en Moreno Centro.

Desde el gobierno local señalaron que este evento forma parte de las políticas públicas destinadas a fortalecer la economía de la Comuna, generar espacios de encuentro y difundir la identidad gastronómica de la región.

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