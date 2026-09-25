Inauguraron el nuevo campo de deportes de la UNAHUR en Hurlingham

El rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Jaime Perczyk, encabezó el acto de inauguración del nuevo Campo de Deportes de la institución. De la jornada participaron también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el intendente de Hurlingham, Damián Selci.

Infraestructura para la comunidad universitaria

Durante el encuentro, las autoridades celebraron la apertura del nuevo espacio destinado a las actividades deportivas de la casa de estudios. En ese marco, destacaron la trascendencia de la obra expresando que ""Hoy es un día de fiesta porque..."", en relación al constante desarrollo de la universidad.



La presentación del predio marca un hito fundamental para la oferta institucional y deportiva en la comuna de Hurlingham.