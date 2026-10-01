El dueño del restaurante El Coliseo irá a juicio oral

La titular del Juzgado en lo Correccional N° 5 de Morón, Graciela Angriman, rechazó la propuesta de juicio abreviado acordada entre la defensa de Emanuel Gonzalo Grillo, dueño del restaurante El Coliseo de Ituzaingó, y el fiscal Leonardo Lisa, de la Fiscalía de Juicio N° 1.



El acuerdo estipulaba una pena de tres años de prisión en suspenso para el imputado por lesiones graves. Sin embargo, la magistrada detectó un error técnico: el requerimiento describía ataques a tres personas, pero en la calificación legal solo habían quedado incluidos dos hechos de lesiones graves, omitiendo a una de las víctimas.

Un error técnico y la oposición de las víctimas

El hecho ocurrió la madrugada del 8 de marzo pasado en el local gastronómico ubicado en Barcala al 400, en Ituzaingó. Allí, Emanuel Gonzalo Grillo atacó a su empleado Ángel Jonás L.B., a la pareja de este, Rocío Magalí B., y a un amigo de ambos, Lucas Waldo A., a quien le provocó una doble fractura de mandíbula.



Durante la audiencia, las víctimas expresaron su rechazo a una pena condicional. ""Yo a raíz de esto que pasó no solo perdí el trabajo, ya que obviamente al día siguiente no fui al bar por miedo y nadie se contactó para preguntar como estaba, sino que también quedé con mucho temor, me cuesta dormir, a la noche me acuerdo de los ruidos de los golpes que nos dio, estoy muy angustiado"", manifestó el empleado agredido ante la abogada de las víctimas, Guillermina Rappazzo.



Al considerar la omisión como sustancial para la causa, Graciela Angriman resolvió que el trámite era ""inadmisible"", derivó las actuaciones al Juzgado de Garantías N° 2 para que dicte la prisión preventiva del acusado y se excusó de seguir interviniendo, por lo que se deberá designar un nuevo tribunal para el juicio oral.