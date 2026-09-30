La panchería de Ituzaingó con productos aptos para celíacos

En los últimos días, la cuenta de la creadora de contenido @teresitarandom se volvió viral tras mostrar su visita a un local que vino a cambiar las reglas del juego para quienes disfrutan de los clásicos callejeros pero necesitan opciones cuidadas y seguras en el partido de Ituzaingó. Se trata de Träume, un espacio que abrió recientemente en el barrio, ubicado en Lavalle 408. El establecimiento logró captar la atención masiva por resolver una demanda histórica: ofrecer panchos y productos tradicionales adaptados de forma segura para la comunidad celíaca.





De acuerdo a la experiencia compartida por la internauta, este local ofrece panchos alemanes aptos para celíacos cuya principal cualidad es realizarlo con un pan de chipá. Además, la propuesta destaca porque se pueden elegir todas las opciones de la carta y adaptarlas sin inconvenientes.





Para garantizar la seguridad alimentaria, el local cuenta con una estación sin TACC, un espacio especialmente destinado a la preparación de estas opciones donde trabajan con ingredientes aptos y toman todos los recaudos necesarios para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada.

La experiencia viralizada no se quedó solo en los panchos: en su recorrida, probaron también churros y pretzels de chipá que recibieron los mejores elogios por su calidad y sabor.





Con el impulso de las redes y un concepto gastronómico inclusivo, original y de gran calidad, este rincón se consolida como una parada obligada para disfrutar sin restricciones en Ituzaingó.