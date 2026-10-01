La Universidad Nacional de Moreno invita a participar del Rally Latinoamericano de Innovación 2026

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) lanzó la convocatoria para participar del Rally Latinoamericano de Innovación 2026, una competencia internacional que busca fomentar la cultura de la innovación abierta entre estudiantes universitarios de la región.



La propuesta se llevará a cabo de manera presencial durante 28 horas consecutivas los días 16 y 17 de octubre de 2026. En ese lapso, los equipos deberán resolver desafíos basados en problemas reales que abarcan temáticas sociales, ambientales, tecnológicas, organizacionales, artísticas y logísticas, además de interactuar con participantes de otros países.

Requisitos y modo de participación

La inscripción está dirigida a estudiantes de todas las carreras, así como a graduados y docentes de universidades latinoamericanas. Los grupos deberán incluir obligatoriamente a por lo menos un alumno de la carrera de Ingeniería en Electrónica y contar con una conformación mixta para promover la integración de mujeres y diversidades en áreas STEM.



Como antecedente en esta competencia, la UNM alcanzó el tercer puesto a nivel nacional en la categoría Impacto Social con la iniciativa GEO ALERT durante la edición anterior.



El plazo para anotarse vence el 16 de octubre a las 11:30 mediante la plataforma SIRLI. Quienes deseen obtener más datos pueden consultar la web oficial del evento o comunicarse con la Dirección General de Vinculación Tecnológica en Moreno a través del correo vinculaciontecnologica@unm.edu.ar.