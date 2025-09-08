7 de sep. de 2025
Destacada

Amplia victoria del peronismo en Ituzaingó

Sebastian Sanguinetti

1 min de lectura

Durante todo el día, las elecciones en nuestra ciudad se realizaron con total y absoluta normalidad.

Fuerza Patria ganó las elecciones legislativas de hoy en Ituzaingó, por amplio margen. Computado el 86 % del total de las mesas en todo el distrito, los candidatos del peronismo suman el 43.70 % de los votos mientras que Los candidatos de la Libertad Avanza apenas lograron el 36,33 % de los votos.

Buena elección logró Natalia Peluso de la agrupación Enamorate Ituzaingó que en el total alcanzó el 8 % de los votos y el tercer lugar.


Durante todo el día, las elecciones en nuestra ciudad se realizaron con total y absoluta normalidad. De los electores habilitados votaron el .. %, unos puntos menos de la última elección legislativas del año 2021.

En la distribución de cargos a concejales, Fuerza Patria incorpora 6 nuevos concejales y La Libertad Avanza suma 4 ediles. En relación a los consejeros escolares, 2 serán para Fuerza Patria y 1 para La Libertad Avanza.

En la Provincia, la elección a favor del peronismo fue categórica, ganó en 100 municipios de los 136 que tiene la provincia

