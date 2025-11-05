ANSES desembarca en zona oeste con diferentes operativos

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) han informado que, a lo largo de toda esta semana, se estarán llevando adelante operativos de atención al público en distintas localidades de la zona oeste del conurbano bonaerense. Es importante remarcar que estas mismas se desarrollarán mediante el despliegue de sus Unidades de Atención Móvil (UDAM), a las cuales podrán acercarse los vecinos sin la necesidad de contar previamente con un turno.



Los vecinos y las vecinas deben tener en cuenta que -en las distintas jornadas de estos operativos de ANSES- la atención se brindará de forma totalmente gratuita. Es necesario recordar que, al no asignarse turnos de forma anticipada, la atención personalizada a cada persona se asignará de acuerdo al orden de llegada.



En esta oportunidad, se pondrá a disposición de los vecinos de partidos como Morón, Hurlingham y Merlo espacios para realizar trámites y consultas sobre los siguientes trámites: gestionar libreta de Asignaciones Familiares, asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones y prestación por desempleo, entre otros.



A su vez, en las Unidades de Atención Móvil (UDAM) se podrán hacer consultas sobre tarifa social, cambio de boca de pago, actualización de datos personales, impresión y reclamos sobre el certificado del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Es importante recordar que las personas, al momento de acercarse, deben contar con DNI y la documentación correspondiente al tramite a realizar.



¿Dónde se realizarán estos operativos de ANSES en zona oeste?



