ANSES desplegará operativos de atención en Morón, Ituzaingó y Merlo esta semana

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) llevará adelante una serie de atenciones especiales durante los próximos días en diversos partidos del conurbano bonaerense. La iniciativa abarcará tanto a distritos de la Zona Oeste como de la Zona Norte, destacándose la presencia del organismo nacional en las comunas de Morón, Ituzaingó y Merlo.



El despliegue territorial previsto para esta semana tiene como objetivo brindar atenciones especiales en distintos puntos clave de la región metropolitana. En el caso particular del oeste del conurbano, las acciones alcanzarán a los partidos de Morón, Ituzaingó y Merlo, donde los vecinos contarán con el desarrollo de estas jornadas coordinadas por el estado nacional durante el transcurso de los días venideros.

Los municipios confirmados en la Zona Oeste y la Zona Norte

Además de las comunas del oeste bonaerense, la programación difundida contempla la realización de estas atenciones en varios distritos de la región norte y noroeste. En concreto, a los municipios de San Martín, Vicente López, Tigre, Escobar y José C. Paz.



De esta forma, la nómina total de distritos alcanzados por las jornadas de atención especial estará compuesta por un total de ocho comunas: San Martín, Vicente López, Tigre, Escobar, Morón, Ituzaingó, Merlo y José C. Paz. Cada una de estas localidades contará con la presencia de la ANSES a lo largo del periodo estipulado para la presente semana.

Atención y presencia institucional en la región

La realización de estos operativos permite descentralizar el trabajo del organismo en el Gran Buenos Aires, alcanzando tanto a municipios populosos de la Zona Oeste como Merlo, Morón e Ituzaingó, como a importantes partidos vecinos de la Zona Norte. La agenda de trabajo se mantendrá activa durante los próximos días conforme a lo planificado por las autoridades del organismo previsional.



