8 de oct. de 2026
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Aprobaron en el Senado la Ley Ema contra la violencia digital, pero volvió a Diputados

Diario La Ciudad

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El Senado bonaerense aprobó con modificaciones la Ley Ema contra la violencia digital. El proyecto debió retornar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Aprobaron en el Senado la Ley Ema contra la violencia digital, pero volvió a Diputados
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El Senado de la provincia de Buenos Aires dio un paso clave en el tratamiento de la denominada Ley Ema, un proyecto concebido para combatir la violencia sexual y de género en entornos digitales. La iniciativa fue aprobada con modificaciones en la Cámara Alta provincial, motivo por el cual debió volver a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

La propuesta legislativa surgió a partir del trágico caso de Ema Bondaruk, una adolescente que se quitó la vida en agosto de 2024 tras sufrir la difusión y viralización no consentida de imágenes íntimas. Su madre, Laura Sánchez, llevó adelante una activa participación en las comisiones de la Legislatura bonaerense con el fin de transformar su dolor en una norma que ofrezca prevención y herramientas concretas de acompañamiento a las nuevas generaciones.

Un programa provincial y reformas a la Ley de Violencia Familiar

El eje central de la Ley Ema promueve la creación de un programa provincial destinado a dotar a las instituciones educativas de herramientas para fortalecer el derecho a una educación digital libre de violencias. Además, busca establecer mecanismos rápidos ante situaciones de agresión sexual o de género que se desplieguen mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Entre sus aspectos sustanciales, la norma define la violencia digital como toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada por herramientas tecnológicas que cause daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral. Esta definición contempla específicamente la difusión no consentida de material íntimo, el hostigamiento, la extorsión y la suplantación de identidad.

A su vez, el proyecto incorpora herramientas judiciales y de protección preventiva que quedarán formalmente integradas a la Ley de Violencia Familiar (Ley 12.569) mediante un apartado específico. Dichas medidas le permitirán a la Justicia ordenar el cese inmediato de hostigamientos en el ámbito digital, prohibir todo contacto por medios tecnológicos, disponer la eliminación de contenidos alojados en redes sociales o plataformas, requerir el bloqueo de sitios web y asegurar la preservación de pruebas digitales junto con peritajes informáticos.

Los respaldos y el debate legislativo

El proyecto obtuvo despacho unánime en la comisión conjunta de Educación y Legislación General del Senado de la provincia de Buenos Aires. Durante los debates en las comisiones legislativas, distintas autoridades expresaron el valor social y normativo del texto elaborado colectivamente por familiares, amigos y organizaciones sociales.

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