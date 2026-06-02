Argentina quedó entre los 10 paises del mundo que más violan los derechos de los trabajadores
Sebastian Sanguinetti
Argentina ha ingresado de manera formal y por primera vez en su historia contemporánea en el listado de los diez peores países del mundo para los trabajadores, según el prestigioso y riguroso Índice Global de los Derechos 2026 elaborado de manera anual por la Confederación Sindical Internacional (CSI).
El exhaustivo informe técnico internacional registró una nueva y drástica caída en la calificación soberana del país, que descendió abruptamente hasta la alarmante categoría 5, definida taxativamente por los expertos laborales internacionales como un escenario de vulnerabilidad absoluta donde los trabajadores y sus organizaciones representativas enfrentan una situación de “ninguna garantía de derechos” frente a abusos corporativos y estatales.
De acuerdo con las métricas cuantitativas e indicadores cualitativos relevados de forma meticulosa por la CSI, se trata de un deterioro institucional y sociolaboral sin precedentes históricos para la nación sudamericana, la cual sufrió un desplome vertiginoso al descender de la categoría 3 a la categoría 5 en un lapso de apenas veinticuatro meses.
El documento oficial del organismo internacional sostiene firmemente que el país transitó de forma acelerada de un contexto caracterizado por “violaciones regulares de los derechos laborales” a una coyuntura crítica y sistémica en la que “los trabajadores carecen por completo de mecanismos institucionales para la protección y garantía de sus derechos fundamentales”.
Este retroceso sin parangón ha motivado la incorporación automática de la República Argentina al deshonroso ranking de las diez naciones con las condiciones más hostiles y peligrosas para el libre ejercicio de la actividad sindical, la huelga y la negociación colectiva.
|País
|Región Geográfica
|Categoría CSI 2026
|Factores Críticos Identificados
|Argentina
|América Latina
|Categoría 5 (Sin garantías)
|Criminalización de protestas, servicios mínimos abusivos, vandalismo en sedes.
|Belarús
|Europa Oriental
|Categoría 5 (Sin garantías)
|Disolución forzosa de sindicatos independientes, encarcelamiento de líderes.
|Ecuador
|América Latina
|Categoría 5 (Sin garantías)
|Violencia en entornos laborales, trabas administrativas a la libre sindicación.
|Egipto
|África / Medio Oriente
|Categoría 5 (Sin garantías)
|Arrestos arbitrarios, prohibición de facto de huelgas sectoriales.
|Myanmar
|Asia-Pacífico
|Categoría 5+ (Estado quebrado)
|Persecución militar, ilegalización completa de federaciones obreras.
|Türkiye
|Europa / Asia
|Categoría 5 (Sin garantías)
|Intervención judicial de sindicatos, represión de manifestaciones.