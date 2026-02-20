Arte en Morón: Conocé las propuestas de formación artística del distrito

Durante fines de febrero e inicios de marzo, distintos espacios culturales pertenecientes al Municipio de Morón abrirán las inscripciones para sus diversas propuestas de formación artística para los vecinos y las vecinas.





A través de varias modalidades como cursos, talleres y seminarios, el gobierno local busca acercar a los y las moronenses la oportunidad de aprender del arte, fomentando la educación y la creación cultural en el distrito.





Una de las propuestas es la denominada "Arte en los barrios", que acerca a los vecinos y las vecinas talleres de canto, teatro, narración, murga, danza, mimo, stand up, luthería, música, escritura y más.





Para poder inscribirse en cualquiera de los talleres de Arte en los barrios, es necesario comunicarse al WhatsApp: 1170580865.





Por su parte, el Espacio de Artes Visuales "Villa Mecenas" comenzará sus inscripciones el próximo lunes 23 de febrero de 9 a 18, de forma presencial en su sede.





Allí, los interesados e interesadas podrán anotarse a los talleres de plástica, cerámica, dibujo, producción audiovisual, grabado, fotografía, ilustración, pintura, mural, escultura, entre otras propuestas. El único requisito es presentarse con fotocopia del DNI de la persona que quiere inscribirse.





Con una propuesta más en contacto con las raíces, la Escuela Taller de Artes y Artesanías Folklóricas comenzó a procesar las inscripciones a los talleres de trenzado, bordados de américa, macramé, candombe, percusión afroperuana, orquesta criolla, sikuris y lenguaje musical.





El trámite para anotarse a cualquiera de las actividades de la ETAArF se realiza de manera presencial y con fotocopia del DNI del inscripto/a, de lunes a jueves de 18:30 a 20.





Narración, teatro y mucho más en Morón

Para quienes se interesan en el mundo de la ficción, el Municipio de Morón les brinda la oportunidad de anotarse a los diversos talleres que brinda la Biblioteca Municipal.





Desde el lunes 23 al viernes 6 de marzo, es posible inscribirse en los talleres de literatura tradicional, literatura creativa, narración oral y poesía. Entre los requisitos, se destacan ser mayor de 18 años. La inscripción se puede realizar de forma online o presencial.





Asimismo, la Casa Museo María Elena Walsh abrirá sus inscripciones el próximo lunes 23 de febrero para los talleres de narraciones góticas y fantásticas, canto comunitario, lectura, escritura musical, magia y más. Las propuestas son para todas las edades y con cupos limitados.





Por otra parte, las artes escénicas continúan creciendo en Morón con la apertura de inscripciones a la Escuela de Formación Actoral "Pedro Escudero", tanto para la carrera en actuación como para la formación en las artes del circo. Las personas interesadas pueden acercarse de lunes a viernes de 10 a 20 al espacio cultural. Los requisitos son ser mayores de 18 años y presentar una fotocopia del DNI, acompañada de dos fotografías 4x4.





Por último, en la Unidad Cultural Carlos Gardel de El Palomar, a partir del 2 de marzo los y las moronenses pueden comenzar a tramitar su inscripción a los talleres de teatro comunitario, radio, circo, coro, danzas folclóricas, murga, percusión y estética murguera.