Asaltan la heladería Grido en pleno centro y escapan con medio millón de pesos

Dos delincuentes armados irrumpieron por la noche en una heladería Grido de Ituzaingó, redujeron a la empleada y se alzaron con cerca de $500 mil, un celular y una notebook. Al huir, sorprendieron al saludar a un repartidor que acababa de llegar para retirar un pedido.



El robo ocurrió en el local de Grido ubicado en Las Heras y Lavalle, en pleno centro de Ituzaingó.



A las 22.20 del martes 16 de septiembre, cuando la empleada preparaba el cierre, un delincuente con el rostro cubierto entró por la puerta principal y la obligó a dirigirse a la parte trasera del comercio.



Segundos después ingresó un segundo ladrón, esta vez a cara descubierta. Al principio fingió interés por los productos de la heladería, pero luego se sumó a su cómplice en el sector trasero.



Tras intimidar a la trabajadora y hacerse de algunos elementos, regresaron al frente, tomaron el dinero de la caja y volvieron al fondo antes de huir por la puerta principal.



En ese momento un repartidor llegaba para retirar un pedido y, sorprendentemente, recibió un saludo de los asaltantes al salir.

Según fuentes de la investigación, a cargo de la UFI N°1 de Ituzaingó, los dos delincuentes ingresaron armados, habiéndose robado aproximadamente $500.000 pesos en efectivo, un celular y una notebook.



La fiscalía trabaja con las cámaras para dar con los delincuentes y su recorrido.