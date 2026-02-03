Asesinan a un policía federal retirado durante un intento de robo en Merlo

Un efectivo retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado de un disparo en la cabeza la madrugada de este martes en la localidad de Merlo. El crimen ocurrió durante un presunto intento de robo cuando la víctima se dirigía a su vehículo estacionado.

Reconstrucción de los hechos

El incidente se registró en la calle Medrano al 300, en jurisdicción de la Comisaría 1ª de Merlo. De acuerdo con las primeras investigaciones, la secuencia cronológica fue la siguiente:





El inicio: Alrededor de las primeras horas de hoy, Julio César Reyes (58) se encontraba en el quincho de su vivienda compartiendo mates con su esposa.





Alrededor de las primeras horas de hoy, se encontraba en el quincho de su vivienda compartiendo mates con su esposa. El desplazamiento: Reyes salió hacia la vereda para buscar cigarrillos que habían quedado dentro de su vehículo, estacionado frente al domicilio.





Reyes salió hacia la vereda para buscar cigarrillos que habían quedado dentro de su vehículo, estacionado frente al domicilio. El ataque: Según el testimonio de la viuda, se escuchó una frenada brusca seguida de una detonación de arma de fuego. Al salir, la mujer halló a Reyes herido sobre el asiento del rodado.





Según el testimonio de la viuda, se escuchó una frenada brusca seguida de una detonación de arma de fuego. Al salir, la mujer halló a Reyes herido sobre el asiento del rodado. El desenlace: La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón, donde ingresó sin signos vitales. Los médicos confirmaron su fallecimiento tras maniobras de reanimación fallidas.

Hallazgos en la escena

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho bajo las órdenes de la Fiscalía N° 4 de Morón. En el sitio se incautaron elementos clave para la causa:





Vaina servida: Se halló un casquillo correspondiente a una pistola calibre .9 milímetros.



Arma reglamentaria: La pistola de la víctima fue encontrada en el piso del coche, lo que refuerza la hipótesis de un intento de defensa.



Rastros: Se levantaron huellas dactilares del vehículo que están siendo cotejadas por el sistema de identificación criminal.

Investigación en curso

La principal hipótesis del Ministerio Público Fiscal apunta a un homicidio en ocasión de robo. Los delincuentes habrían ejecutado al exefectivo al notar su condición de policía o ante un intento de resistencia.



Como medidas complementarias, se ordenó la realización de la autopsia legal y un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, para identificar la ruta de escape de los agresores.